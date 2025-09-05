Votre compte a bien été créé.
Maroc
Tractations à huis clos pour la visite d'État de Mohammed VI à Paris

Le président français, Emmanuel Macron, et le roi Mohammed VI, à Rabat, le 29 octobre 2024.
Le président français, Emmanuel Macron, et le roi Mohammed VI, à Rabat, le 29 octobre 2024. © Ludovic Marin/Pool/Abaca Press
Depuis des semaines, les diplomaties marocaine et française tentent de s'accorder sur les contours du voyage officiel du roi en France. Alors qu'une date avait été convenue, ces discussions sont aujourd'hui en souffrance. En coulisses, l'entourage du souverain s'interroge sur la pertinence du déplacement. [...]
Lecture 2 minutes
Diplomatie

Diplomatie

