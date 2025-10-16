La nouvelle garde
Chaque mercredi, Africa Intelligence lève le voile sur les décideurs politiques et économiques de demain.
Alors que sa société Netopia Solutions développe l'application qui permettra aux Marocains d'acquérir les billets pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 organisée dans le royaume, l'homme d'affaires marocain a vu sa réputation égratignée par un "bad buzz".
Après avoir plusieurs fois repoussé ce déplacement, le ministre marocain des affaires étrangères est attendu à Paris les 22 et 23 octobre. Il doit prioritairement évoquer la question du territoire disputé.
Diplômé de l'UM6P, le fils unique de Mohammed VI se prépare pour une année de formation à ses futures fonctions. Tout au long de ses études, il a été accompagné par Mostafa Terrab et Karim el-Aynaoui, qui lui ont sélectionné des enseignements de pointe dans un cadre à l'américaine.
La roi du Maroc Mohammed VI sera représenté par sa sœur Lalla Hasnaa lors de la troisième conférence des Nations unies sur l’océan, qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin.
Avec le rachat de la Société générale Maroc en 2024, le fondateur de la holding Saham marque son retour sur le devant de la scène. Pour porter ses nombreux projets, cet homme de réseaux continue de miser sur de jeunes protégés influents dans les rouages du pouvoir marocain.
Les réussites économiques du royaume ces dernières années sont menacées par les épisodes récurrents de stress hydrique. Pour pallier les retards pris par les projets destinés à pérenniser l'approvisionnement en eau, le Palais s'appuie désormais sur le géant des phosphates.
Influente épouse du ministre de l'agriculture Aziz Akhannouch, Salwa Idrissi Akhannouch augmente le capital de sa holding Aksal pour faire sortir de terre ses deux centres commerciaux à Rabat et Marrakech.
