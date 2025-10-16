00 jours
00 heures
00 mins
00 secs
Offre spéciale : -15%-15% sur votre abonnement annuel
Découvrir nos offres
Votre compte a bien été créé.
FR EN
Feuilleter l'édition

Maroc
Le retour en grâce de Lalla Salma, l'ex-épouse de Mohammed VI

La reine Letizia d'Espagne (à gauche) et la princesse Lalla Salma lors d'une visite du centre Lalla Salma pour la recherche contre le cancer, le 15 juillet 2014, à Rabat.
La reine Letizia d'Espagne (à gauche) et la princesse Lalla Salma lors d'une visite du centre Lalla Salma pour la recherche contre le cancer, le 15 juillet 2014, à Rabat. © Chris Jackson / Chris Jackson Collection / Getty Images via AFP
Depuis son divorce, la princesse vit au Maroc avec ses deux enfants, en toute discrétion. La place grandissante du prince héritier Moulay Hassan dans les affaires du royaume ravive l'intérêt accordé à sa mère. [...]
Lecture 3 minutes

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 8j et 15h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 24/10/2025

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 8j et 15h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 24/10/2025

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Afrique du Nord 
  3.  Le retour en grâce de Lalla Salma, l'ex-épouse de Mohammed VI 
Diplomatie

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !