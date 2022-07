Le patron du commandement militaire américain pour l'Afrique, Stephen Townsend, a effectué courant mai une vaste tournée africaine, qui l'a conduit de Djibouti à l'Angola, en passant par la Somalie, le Kenya et le Rwanda. Objectifs : briefer diplomates et coopérants de l'US Army pour renforcer la collaboration sécuritaire avec ces partenaires et limiter les progrès de l'influence chinoise en Afrique de l'Est et australe. [...] (1472 mots)

