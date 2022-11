Pour son fonds Arise Infrastructure, Olam préfère Port-Louis à Londres span >

S'il a enregistré son premier fonds, Arise Ports & Logistics, à Londres, centre d'opération de son partenaire AP Moeller, Olam a en revanche opté pour la législation plus accueillante de l'île Maurice pour ses second et troisième fonds, Arise Infrastructure et Arise Special Economic Zone. [...]