L'Etat stratégique de Kano, cœur des rivalités politiques pour la présidentielle de 2023

A l'approche des élections générales, la bataille pour l'Etat stratégique de Kano, dans le nord du Nigeria, fait rage entre les partis traditionnels All Progressives Congress (APC) et People's Democratic Party (PDP) et l'outsider New Nigeria Peoples Party (NNPP).