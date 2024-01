Afrique, Turquie

Denrées alimentaires : le jeu des négociants turcs, entre Russie et Afrique

Les traders et groupes agroalimentaires d'Istanbul jouent de plus en plus les intermédiaires entre la Russie et les géants du négoce agricole, notamment pour approvisionner l'Afrique du Nord et de l'Est en céréales, farine et huile de tournesol.