Guinée

Bauxite : imbroglio autour de la suspension du site minier d'AMR

Fondée en 2013 par les Français Romain Girbal et Thibault Launay, Alliance minière responsable (AMR) ne peut plus livrer ses clients chinois et coréens. Son site extractif guinéen et ses transporteurs ont été bloqués par la gendarmerie.