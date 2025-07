Bénin

La paralysie du ministère de l'énergie et des mines alarme les investisseurs

Le quotidien de nombre de ministères est de plus en plus entravé par la crainte de prendre la moindre décision déplaisant à Patrice Talon. Les secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines sont de loin les plus affectés par ce climat délétère.