Guinée
La nouvelle équipe de la chambre des mines
Le nouveau président de la Chambre des mines de Guinée, Karifa Condé, a été facilement élu face à Abdourahamane Diaby.
Sous la houlette d'Ismaël Diakité, l'organisme a préservé ses membres des résiliations de permis miniers qui ont été lancées, mi-mai, par le chef de la junte.
Les représentants du magnat nord-américain Robert Friedland à Conakry ont envoyé fin avril deux lettres en haut lieu : l'une au président Doumbouya, l'autre à la direction de Jindal Steel & Power. Ils affirment ne pas vouloir vendre au groupe indien leur gisement de fer de Nimba.
Pour approvisionner ses aciéries, l'homme d'affaires indien Naveen Jindal a jeté son dévolu sur l'important gisement de Zogota, dont le permis est discrètement retombé dans le giron de l'Etat l'année dernière. L'opération bénéficie de l'appui du chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya.