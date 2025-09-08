Votre compte a bien été créé.
Guinée
Bauxite : comment Conakry reprend la main sur le projet de GAC

En attendant le choix d'un nouvel opérateur minier, les autorités ont mis les actifs de l'émirien Guinea Alumina Corp sur le compte de Nimba Mining Co, une société publique nouvellement créée et qui n'a pas encore de management. [...]
Lecture 3 minutes
Mines

