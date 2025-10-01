00 jours
00 heures
00 mins
00 secs
Offre spéciale : -15%-15% sur votre abonnement annuel
Découvrir nos offres
Votre compte a bien été créé.
FR EN
Feuilleter l'édition

La nouvelle garde
Libye, Soudan, Congo

Chaque mercredi, Africa Intelligence lève le voile sur les décideurs politiques et économiques de demain. [...]

LibyeNajwa Naji, des salles d'haltérophilie aux champs de mines

SoudanMohamed Fathelrahman, humanitaire tout terrain

CongoPhilippe Bouiti-Viaudo, le business angel qui tisse sa toile sur le continent

Lecture 4 minutes

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 23j et 15h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 24/10/2025

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

-15% sur votre abonnement annuel

Offre spéciale : plus que 23j et 15h pour en profiter

Découvrir nos offres

Offre valable pour les nouveaux abonnés jusqu'au 24/10/2025

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Le Continent 
  3.  Libye, Soudan, Congo 
Business Diplomatie

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !