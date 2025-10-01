La nouvelle garde
Sénégal, Kenya, Congo
Chaque mercredi, Africa Intelligence lève le voile sur les décideurs politiques et économiques de demain.
L'armée congolaise a planifié une opération d'au moins six mois pour décapiter le groupe armé des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), pourtant en première ligne dans la lutte contre le M23 dans l'est de la RDC.
Appuyé par les cadres du gouvernement de son pays, le candidat djiboutien veut occuper le terrain médiatique afin de relayer les premiers éléments de son programme. Ses activités de ministre des affaires étrangères lui permettent aussi de fréquemment rencontrer des chefs d'État du continent.
Malgré l'échec du processus de Luanda, le pouvoir congolais tente de neutraliser les Forces démocratiques de libération du Rwanda, pourtant alliées de Kinshasa dans le Nord-Kivu. Un objectif qui vise à satisfaire les partenaires internationaux, mais qui se heurte à une imbrication complexe des groupes armés sur le terrain.
À quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, les blocs européen et américain peinent à parler d'une même voix, alors que les situations conflictuelles se multiplient sur le continent et que les financements occidentaux se tarissent.
