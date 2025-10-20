00 jours
Enquête | Afrique
Massad Boulos, un électron libre de la diplomatie africaine de Donald Trump sous surveillance

De Kinshasa à Tripoli en passant par Libreville, le conseiller Afrique du président américain cherche depuis plusieurs mois à s'imposer comme le premier artisan de la politique des États-Unis sur le continent. Mais au sein de l'administration américaine, des cadres s'interrogent sur le sérieux de ses médiations et sur ses liens présumés avec des figures du monde des affaires. [...]
Lecture 12 minutes Pierre-Elie de Rohan Chabot, Joan Tilouine, Sarah Vernhes
Photomontage - illustration : Julien Pacaud
Photomontage - illustration : Julien Pacaud © J. Raedle/Getty Images/AFP ; F. van den Bergh/ANP/AFP ; J. Watson/AFP ; K. Jaafar/AFP

Secrets de Palais
Brice Clotaire Oligui Nguema, Paul Biya, Patrice Talon, Andry Rajoelina

Petites confidences et grandes intrigues. Chaque jeudi, Africa Intelligence plonge dans les coulisses des palais du continent et au-delà.

GabonLes avances du turc BGN au général Oligui Nguema

CamerounPaul Biya refuse de remplacer le commandant de la garde présidentielle

BéninPatrice Talon sur messagerie lors du sommet de la Cedeao

MadagascarAndry Rajoelina privé de ministre français pour son investiture
