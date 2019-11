Olivier Brun, le chaînon manquant entre Airbus et ses réseaux dans le collimateur de la justice

Alors que le méga-dossier de corruption touchant Airbus Group est toujours en cours d'examen par le Parquet national financier (PNF) et le Serious Fraud Office (SFO), le rôle d'Olivier Brun, l'ancien bricolo-financier du groupe, apparaît de plus en plus déterminant dans la signature des contrats à l'export. [...]