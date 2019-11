Stéphane Volant peaufine les leviers d'influence et les rouages du CDSE

Après un round d'observation d'un peu plus d'un an, le président du Club des directeurs de sécurité & de sûreté des entreprises a entamé un remodelage de l'association dont il veut accroître la visibilité à l'international et le poids dans la stratégie numérique de l'Etat. [...]