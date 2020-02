Pourquoi Abderrahim Hafidi relance la fusion à risque de l'ONEE

Nommé en avril à la tête de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) en remplacement d'Ali Fassi-Fihri, Abderrahim Hafidi va devoir concrétiser, dès cette année, la fusion entre les branches électricité (ONE) et eau potable (ONEP) du [. [...]