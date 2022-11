Cabo Delgado : les coulisses d'une guerre d'influence entre Pretoria, Kigali et Maputo

Plus d'un an après le début des interventions armées rwandaises et d'Afrique australe dans la province de Cabo Delgado, la méfiance demeure entre Kigali et Pretoria. Un récent rapprochement entre l'Afrique du Sud et le Mozambique pourrait changer les équilibres régionaux. [...] (1612 mots)