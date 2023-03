Crainte de Washington, la coopération techno-sécuritaire sino-émiratie avance en Europe

Le groupe paraétatique chinois Sinopharm et le conglomérat dédié aux projets spéciaux du conseiller à la sécurité nationale (CSN) émirati, Group 42, multiplient les projets en Serbie. Sous l'œil attentif de Washington, qui s'alarme de plus en plus des coopérations stratégiques entre Abou Dhabi et Pékin.