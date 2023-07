L'offensive de la dream team de QatarEnergy à Windhoek

Actionnaire des deux blocs les plus prometteurs de Namibie, aux côtés de TotalEnergies et de Shell, QatarEnergy souhaite s'impliquer durablement dans le pays. La firme d'Etat y est d'ores et déjà l'un des plus gros investisseurs dans le secteur pétrolier.