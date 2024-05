Afrique australe

Comment la Peace Parks Foundation militarise la gestion de ses parcs nationaux

L'ONG fondée par Nelson Mandela pour protéger la faune d'Afrique australe, Peace Parks Foundation, se lie de plus en plus étroitement avec le Dyck Advisory Group, une société de déminage et d'anti-braconnage qui est également active dans le soutien aux armées et forces de police africaines.