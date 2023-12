L'Événement | Afrique

D'Abidjan à Kinshasa, Nicolas Sarkozy, lobbyiste invisible du géant des paris en ligne Betclic

Depuis plus d'un an, Nicolas Sarkozy fait discrètement avancer les intérêts en Afrique du géant des paris et jeux en ligne Betclic, dirigé par son ami Stéphane Courbit. Après avoir été derrière son arrivée en Côte d'Ivoire, il travaille à son implantation au Sénégal, en RDC et au Bénin.