RDC

Une belle-sœur de Félix Tshisekedi à l'assaut du poste de gouverneur du Lualaba

L'actuelle gouverneure par intérim du Lualaba, Fifi Masuka Saini, se sent menacée à son poste. En cause : les ambitions de plus en plus manifestes d'Isabelle Kibassa, l'épouse de l'un des frères du président Félix Tshisekedi, pour prendre les rênes de cette province minière.