Les réseaux offshore de la famille Pinto, décorateurs des princes et des oligarques

Spécialisée dans la décoration d'hôtels cinq étoiles et de palais royaux, l'agence fondée par Alberto Pinto a aussi décoré de nombreux super-yachts pour des clients russes et moyen-orientaux. Cette activité a été facturée par le biais d'un complexe réseau de véhicules offshore et de gestionnaires privés, qui font l'objet d'enquêtes judiciaires en France et en Suisse.