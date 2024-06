L'Événement | Centrafrique, Soudan, Tchad

La valse à trois temps de Kaka, Hemeti et Wagner

Les agendas politiques internes à Khartoum et N'Djamena sont en train de recomposer les équilibres régionaux entre le Soudan et le Tchad. En RCA voisine, le rôle de Wagner, allié au premier et hostile au second, interpelle.