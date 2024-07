Enquête | Tchad

Les mille et une vies d'Abakar Manany

Figure des intrigues politiques tchadiennes depuis plus de deux décennies, l'homme d'affaires Abakar Manany a été le plus proche conseiller d'Idriss Déby puis l'un de ses plus virulents opposants. Vivant entre Dubaï, Paris et Washington, il a opéré en 2021 un retour auprès de Mahamat Idriss Déby, avant d'être écarté en juillet dernier.