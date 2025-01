L'Événement | RDC

Discrète enquête sur un compte de 300 millions de dollars appartenant au ministère des finances

Le parquet de Kinshasa-Gombe a ouvert en avril, dans le plus grand secret, une enquête concernant un compte domicilié à la First National Bank, crédité de plus de 300 millions de dollars et appartenant au ministère des finances dirigé par Nicolas Kazadi.