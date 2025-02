L'Événement | RDC, Rwanda

Guerre dans l'Est : les services de renseignement congolais et rwandais en passe de finaliser un accord

Dans le plus grand secret et sur médiation angolaise, les maîtres-espions de la RDC et du Rwanda se sont retrouvés à Rubavu les 29 et 30 août. Au terme de négociations serrées, ils sont parvenus à s'accorder sur les contours d'un plan de retrait des troupes rwandaises et de "neutralisation" des FDLR.