Monétique : les tensions Alger-Rabat lèsent les marocains S2M et M2M span >

Les deux banques publiques Crédit populaire d'Algérie (CPA) et Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) ne travaillent plus avec les entreprises marocaines Société maghrébine de monétique (S2M) et M2M Group. La rupture de ces contrats fait suite à l'instruction du président Abdelmadjid Tebboune. [...]