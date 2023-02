L'accord gazier signé le 28 janvier entre l'Italie et la Libye a été jugé "contraire aux intérêts du pays" à la fois par le ministre libyen du pétrole et par le Conseil des villes et des tribus. Cet organe proche des autorités de l'Est, qui a porté plainte auprès du tribunal de Tripoli, a régulièrement été par le passé l'artisan de plusieurs blocages de sites d'extraction d'hydrocarbures. [...] (451 mots)

