Sur les traces de Youssef Chahed, démineur en chef du président Kaïs Saïed aux Etats-Unis

Confronté à un blocage économique qui semble insoluble et à des critiques internationales de plus en plus vives, le président tunisien Kaïs Saïed a envoyé l'ancien premier ministre Youssef Chahed comme émissaire aux Etats-Unis. Alors que certains élus américains évoquent une conditionnalité des aides, l'objectif de cette mission est de rassurer le Congrès, mais également l'exécutif américain et le FMI, lequel conditionne toujours son aide à des réformes d'envergure.