Autour d'Abdelmadjid Tebboune, un cabinet présidentiel qui s'étiole

Depuis son élection à la tête de l'Etat en décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune a tenté d'étoffer et de rajeunir son cabinet, notamment en l'ouvrant à des relatifs outsiders de la politique. Deux ans plus tard, son équipe est pourtant plus réduite que jamais, et le président ne peut s'appuyer que sur une poignée de fidèles.