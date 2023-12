Libye

Saisies d'avoirs : à Paris, Tripoli ferraille toujours contre Al Kharafi et Siba Plast

La Libye et son fonds souverain LIA luttent pour protéger leurs actifs français, dont l'immeuble de la Fnac des Ternes et plus de 150 millions d'euros d'actifs financiers, des tentatives de saisie lancées par le groupe koweïtien Al Kharafi et une mystérieuse entité tunisienne, Siba Plast.