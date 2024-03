Éthiopie

Électrification : la Banque mondiale décaisse 132 millions de dollars pour un chantier phare du gouvernement

Les 29 et 30 novembre, trois lots ont été attribués par la Banque mondiale (BM), dans le cadre du projet d’accès à l’électricité et à l’éclairage distribués en Éthiopie (Access to Distributed Electricity and Lighting in Ethiopia, ADELE).