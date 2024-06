Afrique

Malgré les échecs avec Vale au Mozambique et Total en Ouganda, CIS rebondit sur le continent

Grand Tortue, In Salah, In Amenas... Bien qu'elle accuse le coup des marchés perdus en Afrique de l'Est, la firme marseillaise Catering International & Services parvient à jouer les prolongations dans la région du Sahel et décroche un méga-contrat avec BP-Sonatrach en Algérie.