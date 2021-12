Vaccins contre le Covid-19 : la diplomatie sanitaire tous azimuts de Vladimir Poutine span >

Face à la lenteur du programme de l'OMS, Covax, de plus en plus de capitales africaines se tournent directement vers Moscou et son vaccin Sputnik V. Après l'Algérie, l'Egypte, ou encore le Gabon, le Mozambique et le Togo pourraient recevoir plusieurs millions de doses d'ici le printemps. [...]