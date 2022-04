Lourenço tente de redorer son blason de guerrier anti-corruption à grands coups de com' span >

De plus en plus contesté sur le bilan de sa lutte contre la corruption, le président angolais et ses équipes de communication viennent de lancer une grande offensive médiatique. Orchestrée à coups de démissions fulgurantes et de documentaires télévisés, elle vise à redorer son image à un an de la fin de son mandat. [...]