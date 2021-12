En guerre avec l'Europe, Minsk se repose sur ses clients africains span >

Exposée à des sanctions européennes et américaines de plus en plus sévères pour avoir facilité l'arrivée massive de migrants aux frontières polonaises, la Biélorussie est en mesure de tenir tête à l'Europe grâce au soutien actif de la Russie, mais également parce qu'elle dispose de nombreux contrats dans l'armement et les machines agricoles en Afrique. [...]