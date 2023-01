Diplomatie de la dette en pause, soutien budgétaire gelé, investisseurs en fuite : le coup d'Etat d'octobre 2021 a mis l'économie du Soudan à l'arrêt. Après plus d'un an de crise, le pays est en passe de nommer un nouveau premier ministre. Le signal qu'attendaient les Occidentaux pour rouvrir le robinet de l'aide et revenir concurrencer Moscou et les puissances du Golfe. [...] (1077 mots)

