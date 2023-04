Présidentielle : l'exécutif planche sur une charte de bonne conduite des réseaux sociaux

Les cabinets de Marlène Schiappa et Cédric O ont proposé à Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, etc. un code de bonne conduite à respecter le temps de la campagne présidentielle. Suggéré par Snapchat, le texte mêle, à ce stade, lutte contre les fake news et les contenus haineux, et incitation au vote.