Instrument du pouvoir d'Abiy, le Prosperity Party tangue sous les tensions régionalistes

Un peu plus d'un an après sa naissance, et à moins de deux mois d'élections générales à haut risque, le parti d'Abiy Ahmed Ali est plus que jamais en proie à de violentes dissensions, que ni l'unité de façade ni les hommes de confiance du premier ministre ne parviennent plus à cacher.