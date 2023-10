Enquête | Soudan

Comment les dirigeants soudanais ont manipulé le calendrier de la transition

Plus de deux ans après l'accord de partage du pouvoir entre militaires et civils, le Conseil de souveraineté est toujours en place et aucune élection n'est prévue avant 2024 au plus tôt. L'explication de cette transition qui s'éternise tient dans un tour de passe-passe juridique effectué par les dirigeants soudanais avec l'accord tacite de leurs partenaires occidentaux, à l'affût de contrats dans le pays.