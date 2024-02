Éthiopie

Abiy pris au piège des violences communautaires dans l'Ouest

L'alliance entre le chef du gouvernement et l'élite politique amhara ne tient plus qu'à un fil. Après le massacre de Tole et la résurgence des violences interethniques entre communautés amhara et oromo dans l'ouest du pays, Abiy Ahmed Ali se trouve de plus en plus isolé à Addis-Abeba.