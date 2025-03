Éthiopie, Kenya

William Ruto joue la carte business pour apaiser les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie

Le président kényan et le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont échangé en marge de la conférence World Without Hunger. Le futur de l'East African Community et les questions de sécurité dans la Corne de l'Afrique étaient au centre de leur entretien.