Éthiopie, Somalie

L'Éthiopie veut fêter avec faste la mise en route du Gerd, sur le Nil, le plus grand projet hydraulique du continent. Si Abiy Ahmed profite de la tenue d'une conférence internationale pour inviter des leaders étrangers, plusieurs chefs d'État manqueront pourtant à l'appel.
Un partisan d'une ligne dure contre les “ennemis" de l'Éthiopie sera chargé d'avancer la feuille de route d'Addis-Abeba à Mogadiscio.
Régions dissidentes, avancée d'Al-Shabaab, dialogue national faussé… La campagne du chef de l'État pour sa réélection en 2026 s'annonce semée d'embûches. Face à lui se dessine un front commun formé par ses deux principaux détracteurs au Jubaland et au Puntland.
L'offensive d'Al-Shabaab aux abords de Mogadiscio met en péril le pouvoir du président, Hassan Sheikh Mohamoud. Dans un contexte de réduction de l'aide militaire occidentale, la Turquie a livré de l'armement et réfléchit désormais à engager des troupes sur le terrain.
L'État fédéré, qui a pris l'avantage sur les forces nationales lors de brefs combats il y a deux semaines, souhaite profiter de sa position de force pour dialoguer avec le pouvoir fédéral. La diminution des tensions avec l'Éthiopie sous médiation turque pourrait aussi aider aux négociations locales.
Le pouvoir central somalien veut obtenir le feu vert de Nairobi pour déloger le président de l'État fédéré du Jubaland, Ahmed Madobe, allié de longue date du Kenya. La tension continue de monter dans le Sud somalien, sous l'œil attentif des partenaires sécuritaires occidentaux.