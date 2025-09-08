Votre compte a bien été créé.
FR EN
Feuilleter l'édition

Éthiopie, Somalie
HSM entretient le flou sur sa venue à l'inauguration du barrage de la Renaissance

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud à Stansstad, près de Lucerne, en Suisse, le 15 juin 2024.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud à Stansstad, près de Lucerne, en Suisse, le 15 juin 2024. © Michael Buholzer/Pool/Reuters
Chahuté dans la région du Gedo, au point de jonction entre l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya, le gouvernement d'Hassan Sheikh Mohamoud souhaite arracher des contreparties à Addis-Abeba en échange de l'éventuelle participation du président somalien à l'inauguration du Gerd. [...]
Lecture 2 minutes
Diplomatie

Créez des veilles depuis cet article

À lire aussi

Créez des veilles depuis cet article

  1.  Accueil 
  2.  Afrique de l'Est et Corne 
  3.  HSM entretient le flou sur sa venue à l'inauguration du barrage de la Renaissance 
Diplomatie

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !