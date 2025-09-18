Éthiopie, Kenya
Les timides engagements de William Ruto pour jouer les médiateurs sur le dossier du Gerd
Barrage de la Renaissance : symbole national, dilemme régionalAlors que la mise en service du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) est attendue pour 2021, aucun accord n'a été trouvé entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan pour encadrer l'utilisation des eaux du Nil. Depuis bientôt une décennie, le projet éthiopien de méga-barrage continue d'alimenter les tensions entre les trois pays. Addis-Abeba voit dans ce chantier à 4 milliards d'euros, entièrement financé par le contribuable éthiopien mais pas encore achevé, un moyen d'assurer son indépendance énergétique et affirmer sa puissance dans la région. [...]
Créez des veilles depuis cet article
-
Éthiopie pays
-
Kenya pays
-
Abdel Fattah al-Sissi personnalité
-
Abiy Ahmed personnalité
-
East African Community organisation
-
Hassan Sheikh Mohamoud personnalité
-
Nations unies organisation
-
Salva Kiir personnalité
-
William Ruto personnalité
-
Yoweri Museveni personnalité
-
Munyori Buku
-
Nile River Basin Commission
-
Presidential Communication Service