Éthiopie, Kenya
Les timides engagements de William Ruto pour jouer les médiateurs sur le dossier du Gerd

Le président kenyan William Ruto lors du deuxième Sommet africain sur le climat, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 8 septembre 2025, la veille de l'inauguration du Gerd.
Le président kenyan William Ruto lors du deuxième Sommet africain sur le climat, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 8 septembre 2025, la veille de l'inauguration du Gerd. © Michael Tewelde/Xinhua/MaxPPP
Quelques mois après sa visite officielle au Caire, le président kényan a affiché un soutien sans faille au barrage éthiopien lors de son inauguration le 9 septembre. Il s'est en outre engagé à relancer les négociations avec l'Égypte, aujourd'hui au point mort. [...]
