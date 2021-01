Allab, Tosyali, Bora, Demiral... Qui sont les poissons-pilotes des croisades algériennes d'Erdogan ?

Un petit bataillon de milliardaires turcs et algériens joue les éclaireurs d'Erdogan en Algérie, prêts à remplacer au pied levé des Français de plus en plus désavoués et à concurrencer des Chinois omniprésents. Une offensive commerciale menée dans des salons feutrés, loin du tapage de la crise libyenne qui divise officiellement Alger et Ankara. [...]