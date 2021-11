A l'approche de la présidentielle, l'Elysée s'inquiète du risque de politisation de la présence militaire française au Sahel

A un peu plus d'un an et demi de l'élection présidentielle, la présence militaire française au Sahel prend peu à peu place dans la sphère publique. Un scénario redouté par l'Elysée qui alimente d'ores et déjà les débats internes dans les rangs de l'opposition comme de la majorité en France. [...]