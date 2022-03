Présidentielle 2022 : la botte secrète d'Emmanuel Macron pour séduire les diasporas span >

Une poignée de proches du président français préparent le lancement début février d'une initiative politique d'un nouveau genre, baptisée "Pluriel" et oscillant entre le collectif et le mouvement. Portée par plusieurs ministres et députés, elle doit permettre de mordre sur l'électorat de centre gauche, mais aussi et surtout de toucher les "diasporas africaines". [...]