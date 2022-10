Secrets de palais : Emmanuel Macron, Mohamed Bazoum, George Weah, François Hollande, "DSK", Antoine Cesareo span >

Petites confidences et grandes intrigues. Chaque mardi, Africa Intelligence plonge dans les coulisses des palais du continent et au-delà. Cette semaine : le discret dîner élyséen d'Emmanuel Macron et Mohamed Bazoum ; le tête-à-tête de George Weah avec Kamala Harris ; l'ancien président français François Hollande en tournée en RDC ; Dominique Strauss-Kahn comme chez lui à Lomé et le bâtisseur de l'ère Houphouët-Boigny, Antoine Cesareo tire sa révérence. [...]