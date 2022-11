Entre Abidjan et Bamako, les secrets d'une guerre de la paranoïa autour d'un deal à un milliard de dollars

Parmi les facteurs ayant poussé à la spectaculaire dégradation des relations entre Abidjan et Bamako, Africa Intelligence est en mesure de révéler l'existence d'un contrat minier à plus d'un milliard de dollars passé en octobre 2021 entre une société allemande et un groupe malien. Un dossier vertigineux dont l'intrigue se déroule entre Berlin, Rabat, Dubaï et Bamako, et dans lequel apparaît en filigrane l'ombre des intérêts russes. [...] (1785 mots)