Une filiale de l'entreprise ivoirienne Carré d'or, contrôlée par la discrète et puissante famille Ezzedine, rachète la filière eaux minérales de la Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique, filiale du groupe français Castel. Le Groupe Bernard Hayot et Kirène étaient dans la course. [...] (231 mots)