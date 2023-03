Coup d'Etat en Guinée : comment les états-majors miniers gèrent la transition

Le coup d'Etat qui a renversé le président Alpha Condé et installé une junte menée par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya n'a pas, à ce jour, eu d'impact sur la production minière, qui continue. Dans les états-majors des grands groupes, on attend de voir les premières décisions des militaires, et on planifie pour gérer la transition.